"avengers infinity war" يحصد جائزة أفضل فيلم أكشن لعام 2018 في حفل جوائز "People's Choice"





حصد فيلم avengers infinity war جائزة أفضل فيلم أكشن بحفل جوائز People's Choice في دورته رقم 44 لعام 2018 الجاري.





واحتضن مسرح "باركر هانجر" بمدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا حفل الجوائز في دورته رقم 44 والذي شهد توزيعا لجوائز بمجالات السينما والتليفزيون والموسيقى.



