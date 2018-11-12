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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 25

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 06:30 ص
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 25
طقس - ارشيفية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على أغلب الأنحاء نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره ، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بالقاهرة العظمى 25 والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14، ومطروح العظمى 23 والصغرى 14، وسوهاج العظمى 26 والصغرى 14، وقنا العظمى 27 والصغرى 14، وأسوان العظمى 28 والصغرى 16 .
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