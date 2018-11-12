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نجم الأهلي السابق يكشف كواليس أزمته في البرتغال بسبب الصيام

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 06:30 ص
نجم الأهلي السابق يكشف كواليس أزمته في البرتغال بسبب الصيام
حسين ياسر محمدي
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الفجر الرياضي
 

كشف حسين ياسر المحمدي لاعب الأهلي والزمالك السابق، عن أزمة حدثت بينه وبين رئيس نادي سبورتنج براجا البرتغالي الذي احترف ضمن صفوفه من قبل.

 

وقال المحمدي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الفريق كان مقبلا على مباراة في الدوري الأوروبي وتقام في شهر رمضان ورئيس النادي تحدث معه وطالبه بعدم الصيام، لكنه رفض وتمسك بعدم الإفطار.

 

ولفت إلى أنه شارك في اللقاء كبديل ونجح في صنع هدف وتسجيل هدفين، حيث فاز براجا في هذا اللقاء بأربعة أهداف نظيفة.

المزيد عن: رياضة حسين ياسر محمدي براجا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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