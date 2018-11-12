في ذكرى ميلادها.. حكايات "كيد النسا" في حياة هند رستم
"كيد النسا" مصطلح عرف منذ مئات السنين، وارتبط بالأنثى في جميع الثقافات، فأصبح صفة ملازمة للمرأة على مر العصور، خاصة التي تجيد المكر والدهاء للحصول على مرادها، ووصل الأمر إلى كواليس العلاقة بين نجمات الفن، والتي كانت الفنانة الراحلة هند رستم، إحدى بطلاتها يومًا ما، وهو ما يستعرضه "الفجر الفني" بالتزامن مع ذكرى ميلادها، اليوم الإثنين.
السياسة والفن
كان زواج السياسة بالفن، هو مفتاح "كيد النسا" عند الفنانة برلنتي عبدالحميد، حيث استخدمت سلطتها كزوجة المشير عبدالحكيم عامر أحد رجال ثورة 1952 ووزير الحربية، في منع هند رستم من الوصول إلى العالمية، بعدما اختارها المخرج الإنجليزي ألفريد هتشكوك، لمشاركته في فيلم سينمائي عالمي، وأرسل لها العديد من البرقيات لطلب مقابلتها، لكنها لم تصلها وأصدرت أوامر بإرسال ردود بأنها غير موجودة، بحسب تصريحات ابنتها "لميس" بأحد الحوارات التليفزيونية.
شتائم متبادلة
"شتائم متبادلة" بين الفنانة تحية كاريوكا، وهند رستم التي كانت ممثلة صاعدة آنذاك، كانت مصدر توتر العلاقة بينهما لسنوات طويلة، مما دفع "كاريوكا" لرفض التمثيل مع الأخيرة، حتى وصل الأمر إلى محاولات منعها من التمثيل في بدايتها، عندما علمت أنها تعاقدت على دور صغير في فيلم "يا أنا يا هي" مع فريد الأطرش والمخرج صلاح أبو سيف، وصممت "كاريوكا" على الإطاحة بزميلتها أمام خروجها من الفيلم، مما وضع صناعه في ورطة مما اضطرهم للموافقة على طلبها.
الجزمة والسيجارة
رفضت الفنانة فاتن حمامة، أحد المشاهد التي جمعتها بهند رستم في فيلم "لا أنام" والذي شهد قيام "هند" باستفزاز الأخيرة ورفع الحذاء في وجهها، الأمر الذي أزعج سيدة الشاشة العربية، وطلبت من المخرج تغيير المشهد على الفور، ولكن "رستم" لم ترضخ لطلب المخرج، واستخدمت المكر في تحقيق مرادها، بأن أخذت علبة السجائر إلى التصوير وقامت بإشعال سيجارتها ودفع الدخان في وجه "حمامة" أثناء المشهد، وطالبت المخرج باختيار أحد المشهدين "الجزمة أو السيجارة".