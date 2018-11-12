في ذكرى ميلادها.. حكايات "كيد النسا" في حياة هند رستم





"كيد النسا" مصطلح عرف منذ مئات السنين، وارتبط بالأنثى في جميع الثقافات، فأصبح صفة ملازمة للمرأة على مر العصور، خاصة التي تجيد المكر والدهاء للحصول على مرادها، ووصل الأمر إلى كواليس العلاقة بين نجمات الفن، والتي كانت الفنانة الراحلة هند رستم، إحدى بطلاتها يومًا ما، وهو ما يستعرضه "الفجر الفني" بالتزامن مع ذكرى ميلادها، اليوم الإثنين.





السياسة والفن

كان زواج السياسة بالفن، هو مفتاح "كيد النسا" عند الفنانة برلنتي عبدالحميد، حيث استخدمت سلطتها كزوجة المشير عبدالحكيم عامر أحد رجال ثورة 1952 ووزير الحربية، في منع هند رستم من الوصول إلى العالمية، بعدما اختارها المخرج الإنجليزي ألفريد هتشكوك، لمشاركته في فيلم سينمائي عالمي، وأرسل لها العديد من البرقيات لطلب مقابلتها، لكنها لم تصلها وأصدرت أوامر بإرسال ردود بأنها غير موجودة، بحسب تصريحات ابنتها "لميس" بأحد الحوارات التليفزيونية.



