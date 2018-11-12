5 أندية لم تعرف طعم السعادة في انطلاق الموسم الحالي

شهد الموسم الحالي انتكاسات للفرق الكبيرة في الدوريات المختلفة، حيثُ سجلت تلك الفرق بدايات سيئة وسلبية بجانب إحداث بعض التغييرات في الأجهزة الفنية الخاصة بها.

غالبًا ما تكون فترة النتائج السلبية بسبب مشاكل منذ البداية في معسكر الإعداد لكن بشكل كبير هذا الأمر يؤثر على مركز الفريق في البطولة المحلية ويبعدها عن المنافسة على القمة.

ونستعرض لكم في التقرير التالي الفرق التي عانت بشدة من البدايات السيئة:

- بايرن ميونيخ:

خاض البايرن تحت قيادة كوفاتش في الدوري الألماني حتى الآن 11 مباراة حيثُ فاز في 6 وتعادل مباراتين وخسر مباراة ولا يقدم البافاري المستوى المعهود منه ويقترب المدرب من الرحيل بعد الخسارة أمام دورتموند بثلاثية مؤخرًا.

- ريال مدريد:

فشل جولين لوبيتيجي في السيطرة على الأوضاع داخل غرف ملابس لاعبي الريال حيثُ ساءت النتائج بشكل كبير وتلقى الفريق هزيمة مخيبة ومذلة من برشلونة بخماسية.

- مانشستر يونايتد:

رغم تحسن الأوضاع بشكل كبير في الوقت الحالي إلا أن الفريق مر بظروف صعبة في الأسابيع الأولى من البطولة المحلية سواء على مستوى النتائج أو المشكلة التي حدثت بين جوزيه مورينيو وبول بوجبا وتم نقلها عبر قناة سكاي نيوز.

- موناكو الفرنسي:

يحتل الفريق حاليًا المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري، وكان المنافس الأبرز والأقرب لباريس سان جيرمان على صدارة الدوري خلال الفترة الماضية ورغم أنه تمت إقالة جارديم وتعبين تيري هنري لكن لايزال الفريق يعاني بشدة.

- ميلان:

يعد إيه سي ميلان من الفرق التي اعتادنا أن نراها في مقدمة الدوري لكن هذا الموسم بدايتها سيئة فالفريق الآن يحتل المركز الرابع برصيد 21 نقطة وخسروا مباراتين وحسم التعادل 3 مباريات، ومن المحتمل أن تعلن الإدارة عن إقالة جاتوزو في حالة استمرار النتائج السلبية.

- الاتحاد السعودي:

يعد اتحاد جدة من أكبر الفرق العربية والذي ؤمتلك شعبية كبيرة داخل وخارج المملكة، وشكل أداء الفريق صدمة كبيرة حيث يحتل المركز الأخير في جدول الدوري برصيد نقطتين، ولم يفز حتى الآن.