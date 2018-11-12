المرشدي: "مشروع العاصمة الإدارية ناجح جدًا.. وكنا محتاجينه من زمان"
الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 07:18 صنعيم يوسف
قال محمد المرشدي، رجل الأعمال، إننا كنا نحتاج إلى مشروع العاصمة الإدارية "من زمان"، موضحا أن هناك تكدس غير طبيعي في القاهرة.
وأضاف "المرشدي"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة MBC مصر، الفضائية، ويقدمه عمرو أديب، أن هذا المشروع ناجح جدا، مؤكدًا أن الموطنين سينتقلون إليها.
وتابع رجل الأعمال، أن أهم شيء هو التنقل وهم لديهم مشروعين كبار، ويدرسون حاليا أن يستثمرو في مشروعات أخرى.
وأضاف "المرشدي"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة MBC مصر، الفضائية، ويقدمه عمرو أديب، أن هذا المشروع ناجح جدا، مؤكدًا أن الموطنين سينتقلون إليها.
وتابع رجل الأعمال، أن أهم شيء هو التنقل وهم لديهم مشروعين كبار، ويدرسون حاليا أن يستثمرو في مشروعات أخرى.
المزيد عن: مصر محمد المرشدي عمرو أديب العاصمة الإدارية الحكاية