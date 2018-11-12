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رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون صورا نادرة لـ "حمو بيكا" قبل الشهرة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:30 ص
رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون صورا نادرة لـ حمو بيكا قبل الشهرة
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لمغني المهرجانات حمو بيكا، قبل الشهرة.

وظهر بيكا، في إحدى الصور أثناء عمله في الجزارة، وفي أخرى وهو يقود "كاسحة".

يذكر أن "حمو بيكا" تصدر مؤخرًا قائمة الكلمات الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل التغريدات المصغر "تويتر"، بعد تجاح أغنيته "رب الكون ميزنا بميزة" التي تصدرت قائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب بعد أيام قليلة من إطلاقها لها في فترة سابقة. 



رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون صورا نادرة لـ "حمو بيكا" قبل الشهرة
رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون صورا نادرة لـ "حمو بيكا" قبل الشهرة
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