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بليك شيلتون يحصد أفضل مغني كانتري لعام 2018 في حفل جوائز "People's Choice"

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:21 ص
بليك شيلتون يحصد أفضل مغني كانتري لعام 2018 في حفل جوائز People's Choice
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أحمد جمال أحمد
 

حصد النجم بليك شيلتون  جائزة أفضل مغني كانتري بحفل جوائز People's Choice في دورته رقم 44 لعام 2018 الجاري.

واحتضن مسرح "باركر هانجر" بمدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا حفل الجوائز في دورته رقم 44 والذي شهد توزيعا لجوائز بمجالات السينما والتليفزيون والموسيقى.

وكان لفيلم avengers:invfinty war النصيب الأكبر من الترشحيات بشعبة السينما بحصده لثمانية ترشيحات، بينما كان مسلسل the walking dead صاحب النصيب الأكبر من الترشيحات بقسم التليفزيون.

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