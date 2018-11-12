الأهلي: اجتماع حاسم مع صالح جمعة خلال ساعات

قال محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن المغربي وليد أزارو لم يطلب الرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف يوسف في تصريحات تلفزيونية :"أزارو لم يطلب الرحيل عن النادي في يناير المقبل، وتم تعديل عقده في وقت سابق وهو مستمر مع الفريق".

وأضاف "سيتم عقد جلسة مع صالح جمعة خلال الفنرة المقبلة، واتخاذ القرار المناسب معه، ثم يتم انتهاء موضوع مؤمن زكريا خلال الأيام المقبلة".