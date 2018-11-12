ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"سحر السنباطي": 14 ألف رائدة ريفية للتوعية بتنظيم الأسرة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 07:16 ص
سحر السنباطي: 14 ألف رائدة ريفية للتوعية بتنظيم الأسرة
الدكتور سحر السنباطي
طباعة
نعيم يوسف
 
قالت الدكتور سحر السنباطي، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن عملهم ينقسم إلى شقين، شق التوعية بوسائل تنظيم الأسرة، والشق الثاني هو تقديم خدمات تنظيم الأسرة.

وأضافت "السنباطي"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه وائل الإبراشي، على قناة ON E الفضائية، أن هناك 14 ألف رائدة ريفية يزرن السيدات في المنازل لتوعيتهن.

ولفتت إلى أن الأبحاث أكدت أن 99% من الناس يعلمون بوجود وسائل تنظيم الأسرة ولكن هناك فرق بين المعرفة والممارسة.
المزيد عن: وائل الإبراشي كل يوم توعية تنظيم أسرة الدكتور سحر السنباطي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
المقاولون العرب
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
النجوم
بيراميدز
-
x
20:00
-
مصر المقاصة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/12/2018 8:00:07 AM