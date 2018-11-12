"سحر السنباطي": 14 ألف رائدة ريفية للتوعية بتنظيم الأسرة



وأضافت "السنباطي"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه وائل الإبراشي، على قناة ON E الفضائية، أن هناك 14 ألف رائدة ريفية يزرن السيدات في المنازل لتوعيتهن.



ولفتت إلى أن الأبحاث أكدت أن 99% من الناس يعلمون بوجود وسائل تنظيم الأسرة ولكن هناك فرق بين المعرفة والممارسة.

قالت الدكتور سحر السنباطي، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن عملهم ينقسم إلى شقين، شق التوعية بوسائل تنظيم الأسرة، والشق الثاني هو تقديم خدمات تنظيم الأسرة.