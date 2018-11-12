محامي العتال: الزمالك أنفق 56 مليون جنيه مصاريف قضائية

أكد سيد البحيري محامي هاني العتال نائب رئيس ادارة نادي الزمالك أن مجلسه الحالي أهان تاريخه الفارس الأبيض.

وقال البحيري خلال إستضافته ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC"، :"الزمالك النادي الوحيد من ضمن 1200 نادي يذهب يومياً الى المحاكم وهو عدد اكثر من المحاميين الذين يحضرون الجلسات سواء في مجلس الدولة او غيرها".

وأضاف البحيري، :"الزمالك أنفق 56 مليون جنيه مصاريف قضائية على اتعاب المحاماة وغيرها".