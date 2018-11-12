شاهد.. ريهام سعيد تقود "تروسيكل"



واشتركت "سعيد"، مع مروة في قيادة "التروسيكل"، وعلقت على ذلك قائلة: "دي صعبة قوي"، مشددة على أهمية رضا الإنسان عن حاله، وأن يشكر الله.



جاء ذلك خلال لقاء أجرته مع الشابة "مروة"، من محافظة قنا، التي تعمل على "تروسيكل" من أجل لقمة العيش، وأطلق عليها الأهالي لقب "مروان".