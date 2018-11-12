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شاهد.. ريهام سعيد تقود "تروسيكل"

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:05 ص
شاهد.. ريهام سعيد تقود تروسيكل
ريهام سعيد
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نعيم يوسف
 
قامت الإعلامية ريهام سعيد، بمحاولة قيادة "تروسيكل"، في برنامجها "صبايا"، المذاع على قناة الحياة الفضائية.

جاء ذلك خلال لقاء أجرته مع الشابة "مروة"، من محافظة قنا، التي تعمل على "تروسيكل" من أجل لقمة العيش، وأطلق عليها الأهالي لقب "مروان".

واشتركت "سعيد"، مع مروة في قيادة "التروسيكل"، وعلقت على ذلك قائلة: "دي صعبة قوي"، مشددة على أهمية رضا الإنسان عن حاله، وأن يشكر الله.
المزيد عن: قنا صبايا ريهام سعيد تروسيكل الحياة أخبار
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