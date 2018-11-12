خطيب مسجد يضطر للعمل بائع عرقسوس: "بدل ما أمد إيدي لحد" (فيديو)



وأشار "محمود"، إلى أنه يعمل في هذه المهنة منذ مرحلة الإعدادية، وكان يعتقد أن التعليم سوف ينقله نقلة كبيرة، مشيرًا إلى أنه حصل على ليسانس شريعة وقانون، واضطر العمل في هذه المهنة لكي لا يمد يده للناس، بعدما لم يوفق في الحصول على وظيفة.



وأوضح: "لا نجد حتى ثمن لقمة العيش، وهي مصر هكذا.. خريج الإعدادية يشتغل، والمؤهل العالي لا"، لافتا إلى أنه يحمل القدر الذي يزن 55 كيلو جرام يوميا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى المغرب، ويوم الجمعة يلقي خطبة الجمعة لأنه يعمل خطيب بمكافأة.

عرض برنامج "باب الخلق"، الذي يقدمه محمود سعد على قناة النهار الفضائية، تقريرًا عن "محمود" الذي يعمل خطيب مسجد وبائع عرقسوس في نفس الوقت.