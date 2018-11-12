ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هبة قطب تحذر الشباب من المنشطات.. وتؤكد: "الألعاب الزوجية من باب الفانتازيا الجنسية"

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 04:37 ص
هبة قطب تحذر الشباب من المنشطات.. وتؤكد: الألعاب الزوجية من باب الفانتازيا الجنسية
هبة قطب
طباعة
نعيم يوسف
 
أكدت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، أن الخمور تساعد في حدوث الإثارة بين الزوجين، ولكنها محرمة ولا يوجد داعي لتناولها.

وأضافت "قطب"، في لقاء مع برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه عمرو الليثي، أنه بالنسبة للمنشطات الجنسية، للشباب، إذا لم يكن هناك ضرورة لها، فإن الشاب لن يأخذ منها سوى الأعراض الجانبية لها مثل الصداع، وبالتالي تأتي بنتيجة عكسية.

وعن رأيها في "الألعاب الجنسية"، قالت "قطب": "في إطار الزواج، للاستزادة من المتعة، دي من باب الفانتازيا الجنسية.. الفانتازيا يعني الخروج برا الواقع شوية".
المزيد عن: هبة قطب منشطات جنسية عمرو الليثي توك شو أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
المقاولون العرب
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
النجوم
بيراميدز
-
x
20:00
-
مصر المقاصة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/12/2018 5:00:16 AM