هبة قطب تحذر الشباب من المنشطات.. وتؤكد: "الألعاب الزوجية من باب الفانتازيا الجنسية"



وأضافت "قطب"، في لقاء مع برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه عمرو الليثي، أنه بالنسبة للمنشطات الجنسية، للشباب، إذا لم يكن هناك ضرورة لها، فإن الشاب لن يأخذ منها سوى الأعراض الجانبية لها مثل الصداع، وبالتالي تأتي بنتيجة عكسية.



وعن رأيها في "الألعاب الجنسية"، قالت "قطب": "في إطار الزواج، للاستزادة من المتعة، دي من باب الفانتازيا الجنسية.. الفانتازيا يعني الخروج برا الواقع شوية".

أكدت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، أن الخمور تساعد في حدوث الإثارة بين الزوجين، ولكنها محرمة ولا يوجد داعي لتناولها.