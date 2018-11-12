"سفاح البنات".. يثير حالة من الذعر بين أهالي السويس بعد إصابته 4 فتيات (فيديو)
الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:37 ص
سيطرة حالة من الرعب بين أهالي السويس، بعدما أنتشرت أخبار جابت المحافظة، بشأن ما يطلق عليه الأهالي "سفاح البنات" وهو شخص يقود دراجة نارية ويصيب الفتيات بسلاح أبيض ثم يهرب.
وعن الإصابات التي تعرضت لها الفتيات، تقول المصادر الأمنية، بأن إحداهن مصابة بجرح قطعي 10 غرز أسفل الظهر، وأخري بجرح قطعي في منتصف الظهر “20 غرزة”، وثالثة بجرح قطعي منتصف الظهر “4 غرز”، والأخيرة جرح قطعي في الذراع الأيسر “20 غرزة”.
ويذكر بأن الجهات الأمنية قد أشارت في أول تعليق لها على هذا الأمر، بأنها تقوم الآن بتفريغ كافة كاميرات المحال التجارية المحيطة بأماكن وقوع هذه الحوادث، من أجل معرفة أرقام الدراجة البخارية ومن ثم محاولة كشف هوية المتهم في هذه الوقائع المثيرة للجدل.