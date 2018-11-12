إليشيا وين رايت تصل لريد كاربت حفل جوائز "People’s Choice"





وصلت منذ لحظات النجمة الشابة "إليشيا وين رايت" لريد كاربت حفل توزيع جوائز People’s Choice في دورته رقم 44 لعام 2018 الجاري.





ويحتضن مسرح "باركر هانجر" بمدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا حفل الجوائز في دورته رقم 44 والذي شهد توزيعا لجوائز بمجالات السينما والتليفزيون والموسيقى.





وكان لفيلم avengers:invfinty war النصيب الأكبر من الترشحيات بشعبة السينما بحصده لثمانية ترشيحات، بينما كان مسلسل the walking dead صاحب النصيب الأكبر من الترشيحات بقسم التليفزيون.