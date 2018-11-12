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رمضان صبحي: الإصابة حرمتني من انطلاقة قوية مع هدر سفيلد تاون

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:31 ص
رمضان صبحي: الإصابة حرمتني من انطلاقة قوية مع هدر سفيلد تاون
رمضان صبحي
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عمر عبد العزيز
 

أوضح النجم الدولي المصري رمضان صبحي، لاعب فريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي، أن صغر السن وقلة الخبرة صعبا مهمته في بداية مشواره مع فريقه الأول بالبريميرليج وهو ستوك سيتي.

 

وقال صبحي في حوار تلفزيوني مع الإعلامي أحمد شوبير على فضائية "أون سبورت": "شاركت في 26 مباراة في الموسم الماضي مع ستوك سيتي وقدمت مستوى جيد".

 

وأضاف: "الإصابة حرمتني من انطلاقة قوية مع هدر سفيلد تاون".

 

وواصل: "دخلت القائمة وشاركت لنصف ساعة أمام واتفورد في الجولة العاشرة".

 

وتابع: "علاقتي بالجهاز الفني وزملائي في هيدير سفيلد ممتازة".

 

المزيد عن: هدرسفيلد رياضة رمضان صبحي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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