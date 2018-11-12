أيام قرطاج السينمائية 2018: التميّز لتونس برصيد 5 جوائز في المسابقة الرسمية

حصدت تونس خمس جوائز في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية، أبرزها التانيت الذهبي لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة الذي أسندته لجنة التحكيم لفيلم "فتوى" للمخرج محمود بن محمود.





وحصل هذا الشريط أيضا على جائزة أفضل ممثل التي آلت للممثل أحمد الحفيان. وحازت تونس على التانيت الذهبي لمسابقة الأفلام الروائية القصيرة، التي توّج بها شريط "إخوان" للمخرجة مريم جوبار. وتمثّلت الجائزة الرابعة في التانيت البرونزي الذي ناله فيلم "آسترا" للمخرجة نضال قيقة، في حين تحصّل الفيلم الروائي القصير "بائع الزهور" لشامخ بوسلامة على تنويه خاص من لجنة تحكيم المسابقة.





وحازت الأفلام العربية على النصيب الأوفر لجوائز المسابقة الرسمية مقارنة بالأفلام الإفريقية. ولئن تساوت دول مصر والمغرب وسوريا في عدد الجوائز المتحصّل عليها، وعددها ثلاث جوائز لكل منها، فإن أهمها كان من نصيب مصر باعتبار تتويج فيلم "أمل" لمحمد صيام بالتانيت الذهبي لمسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، حصول شريط "تأتون من بعيد" لأمل رمسيس على التانيت البرونزي في المسابقة نفسها، بالإضافة إلى تتويج شريط "يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقي على التانيت الفضي لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة.





وتألقت سوريا، من خلال شريط "مسافرو الحرب" لجود سعيد، إذ نال هذا الفيلم جائزة التانيت البرونزي في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وكذلك جائزة أفضل صورة وجائزة الجمهور. وحازت المغرب بشريط "صوفيا" لمريم بن مبارك على جائزتيْ الطاهر شريعة وقناة "تي في 5 موند" لمسابقة العمل الأول، فضلا عن حصول الفيلم نفسه على تنويه خاص من لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة.





وتحصّلت لبنان على جائزتيْن هما: التانيت الذهبي لمسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة، وكانت من نصيب شريط "أصداء" لنيكولاي خوري، وكذلك شريط شريط "طرس، رحلة الصعود إلى المرئي" لغسان حلواني الحائز على التانيت البرونزي لمسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة. وتوّجت فلسطين بجائزة واحدة هي التانيت الفضي من خلال فيلم "أمضيت العريضة" لمهدي فليفل، وذلك ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة.





أما في ما يتعلّق بالسينما الإفريقية، فقد كان التميّز لكينيا التي حصدت 3 جوائز في المسابقة توّج منها شريط "رفيقي" بجائزة أفضل أداء نسائي وجائزة أفضل موسيقى، وكانت الجائزة الثالثة من نصيب شريط "سوبا مودو" الحائز على جازة أفضل سيناريو. وحصدت السينغال جائزة التانيت البرونزي بفيلم روائي قصير حمل عنوان "كيدوغو" للمخرج "مامادو خماغي". وتحصّلت الكونغو الديمقراطية على تنويه خاص للفيلم الروائي الطويل "ماكيلا" لـ "ماشيري آكوا باهانغو"، ومثلها مدغشقر من خلال شريط وثائقي طويل بعنوان "فاهافالو" لـ "ماري كليمون سبايس".





جدير بالتذكير أن 44 فيلما تنافس على جوائز المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية 2018، التي التأمت من 3 إلى 10 نوفمبر الحالي، منها 13 فيلما ضمن المسابقة الخاصة بالأفلام الروائية الطويلة، و 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة. وبلغ عدد الأشرطة الوثائقية الطويلة 11 فيلما، مقابل 8 أفلام وثائقية قصيرة. ودخلت تونس مختلف جوائز المسابقة الرسمية ممثلة بـ 9 أفلام. (وات)