شريط "فتوى" المتوج بالجائزة الكبرى لأيام قرطاج السينمائية: "الحرب على الإرهاب لم تنته بعد"

أسندت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة جائزتها الكبرى للفيلم الروائي الطويل "فتوى" للمخرج محمود بن محمود، وهو عمل من بطولة أحمد الحفيان (الحائز على جائزة أفضل ممثل)، والممثلتين غالية بن علي وسارة حناشي، بمشاركة كلّ رمزي عزيّز وجمال مداني ومحمد ساسي غربال.





تروي أحداث الفيلم في 100 دقيقة، قصّة أب تونسي اسمه إبراهيم، يعود من مقرّ إقامته بفرنسا إلى تونس لدفن ابنه مروان الذي توفي في حادث دراجة نارية. فيكتشف أن ابنه كان منضوٍ ضمن مجموعة إسلامية صغيرة. فيقرر إبراهيم إجراء تحقيق للتعرف على الأشخاص الذين قاموا باستقطابه، بعد أن انتابه الشك في الرواية الرسمية حول موته.





تنطلق أحداث الفيلم من المطار، حيث صوّر المخرج، في لقطة قريبة، مشهدا للملامح الدقيقة لشخصية إبراهيم (أحمد الحفيان)، وقد بدت كئيبة، شاردة الذهن، عابسة الوجه وقد تملّكها الحزن. ووظّف المخرج هذا المشهد الافتتاحي بإتقان ليهيّئ المشاهد كي يُساير الإيقاع العام للأحداث، وما يرافقها من مفاجآت في تتبّع مسار الشخصية البطلة في الفيلم.





يعود المخرج بالأحداث إلى الوراء، أي إلى السنوات الثلاث الأولى التي تلت الثورة، حيث أبرزت المشاهد سيطرة التيارات الإسلامية المتشدّدة على الشارع في البلاد، فأحدثت بعض التغييرات على الممارسات اليومية للتونسيين كانتشار ظهور النساء بالنقاب وفرض مظاهر التديّن، مقابل إغلاق دور السينما والثقافة والحانات وغيرها.





ويطرح المخرج في الفيلم أسئلة متعلّقة بالجذور والهوية التونسية، والصراع بين التكفيريين والحداثيين، وهو ما تجلّى بالأساس في مشهد موكب الدفن وتقديم التعازي، إذ رفض المتشدّدون حضور المرأة موكب الدفن وتشبّثت المرأة في المقابل بحريّتها الشخصية.





ويقدّم المخرج صورة تونس بعد الثورة، انطلاقا من الشخصيات، ففيها من يؤمن كليّا بالحداثة على غرار شخصية "لبنى" (أم مروان) وهي عضو بالبرلمان ألفت كتاب انتقدت فيه "الأفكار الرجعية"، ويوجد من بين الأشخاص من هو معتدل كشخصية "إبراهيم" (والد مروان" الذي يجمع بين الحفاظ على العادات والتقاليد التونسية والتميز بالحداثة، فضلا عن الشخصيات التكفيرية التي ترفض الحداثة كليا.





ويستغلّ المخرج بذكاء محور العلاقة بين الشخصيات والصراع الدائر في ما بينها، ليطرح مجموعة من القضايا السياسية وحتى الأمنية في التعاطي مع العناصر التكفيرية، وهو ما يتجلّى في إغلاق ملف مروان واعتبار موته مجرّد حادث لا أكثر استنادا إلى تقرير الطب الشرعي، وفق أحداث الفيلم، وفي ذلك إشارة ضمنية من المخرج إلى تغلغل هذا الفكر في مختلف مفاصل الدولة.





واهتمّ المخرج بالقضايا الاجتماعية، فأبرزها أولا في التفكك الأسري (طلاق الزوجين) وغياب التواصل بين الأب والأم والابن من ناحية، وما انجرّ عنه من إهمال للابن وجعله فريسة سهلة لاستقطابه من قبل الجماعات التكفيرية رغم أنه طالب في الفنون الجميلة، وكذلك الانقسام المجتمعي بين حداثيين وتكفيريين، وهو ما من شأنه أن يهدّد أمن البلاد واستقرارها.





ولم يخلُ الفيلم من بدايته إلى نهايته من التشويق والمفاجآت، أبرزها في مشهد النهاية، حيث ظنّ الجميع أن النهاية ستكون سعيدة بعد أن أماط الأب اللثام عن مقتل ابنه وإيقاف العناصر التكفيرية، ثمّ استعداده للعودة إلى فرنسا، لكنه يقتل في المطار وهو بصدد تصفّح كتاب لطليقته عن مقاومة الفكر التكفيري.





وقد أراد المخرج محمود بن محمود انطلاقا من هذا المشهد الختامي للفيلم، توجيه عديد الرسائل أهمها أن الخطر ما زال يهدّد كلّ من ينادي بالحداثة ويصدح بالأنوار، وأن يد الإرهاب، لا تقتصر على الجبال والأماكن الوعرة فحسب، وإنما قد تطال أكثر الأماكن أمنا في تونس، وأن القضاء على الإرهاب لم ينته بعد، بل إن الحرب ينبغي عليه أن تستمرّ عليه. (وات)