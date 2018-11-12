الدولي التونسي وهبي الخزري يقود فريقه سانت اتيان الى الفوز على رايمس 2-صفر

قاد المهاجم الدولي التونسي وهبي الخزري فريقه سانت اتيان الى الفوز على ملعب رايمس 2-صفر في المباراة التي جرت السبت لحساب الجولة الثالثة عشرة لبطولة فرنسا لكرة القدم.





وكان الخزري سجل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 39 وهو الهدف السادس عشر له هذا الموسم ضمن البطولة الفرنسية. كما ساهم في احراز الهدف الاول بتسديده لتمريرة حاسمة لزميله ماتيو ديبوشي اسكنها الاخير في الشباك منذ الدقيقة الاولى من المباراة.





وافاد الموقع الرسمي لسانت اتيان على شبكة الانترنات ان وهبي الخزري كان رجل المباراة بامتياز واورد في هذا السياق ان "التونسي، صاحب تمريرة حاسمة ثم هدافا، كان الرجل الاول للمباراة والذي صنع الفوز على ملعب رايمس 2-صفر".





ويحتل ملعب رايمس في اعقاب الجولة الثالثة عشرة لبطولة فرنسا لكرة القدم المركز الخامس برصيد 23 نقطة فيما يتصدر باريس سان جرمان طليعة الترتيب ب32 نقطة امام ليل (26 ن) ومونبليي (25ن) وليون (24ن).