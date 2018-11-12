40 تلميدا من ست مؤسسات تربوية باريانة يتنافسون ضمن تظاهرة اولمبياد العلوم

تنافس نحو 40 تلميذا من ست مدارس إعدادية بولاية أريانة، الاحد، في إطار تظاهرة أولمبياد العلوم، التي احتضنتها قاعة المحاضرات بمنتزه بئر بلحسن وانتظمت ببادرة من بلدية أريانة في اطار الاحتفال بيوم العلم.

وتأتي هذه التظاهرة العلمية، حسب ما أفاد به عضو المجلس البلدي بأريانة، خالد الجربي، "لتحسيس الناشئة بأهميّة الإقبال على العلوم وتوظيفها في خدمة المجموعة الوطنية والمجتمع بصفة عامة".





كما تهدف، وفق قول المتحدث، إلى "تثمين القدرات الشبابية في مجال العلوم عبر المسابقات العلمية المقترحة ضمن الاولمبياد، التي توفر للتلميذ مجالا للتنافس حول مسائل علمية مختلفة والفوز بالجوائز".





وأضاف الجربي أنّ " الاولمبياد تتم في اطار منصة رقمية تتضمن قرابة 60 سؤالا في مجالات علمية مختلفة كالفيزياء والرياضيات والجغرافيا والمنطق والذكاء الاصطناعي والفلك، حيث يقوم التلميذ بالاجابة على الاسئلة المقترحة في زمن قصير بعد تسجيل الدخول بالاعتماد على الحاسوب مع التقيد بالاسئلة المطروحة والاجابة عنها بدقة".





وأكّدت نهال بن عمر، نائبة رئيس بلدية أريانة، من جانبه، أنّ" البلدية انخرطت في التظاهرات العلمية في إطار التمشي القائم لارساء مقومات المدينة الذكية".





ولفتت إلى ان العمل البلدي يتطلب اعتماد التكنولوجيا الحديثة والرقمية لتقريب الخدمات من المواطن والتفاعل معه بشكل افتراضي باعتبار ان اكثر من 75 بالمائة من متساكني المنطقة البلدية باريانة، يستعملون الشبكة العنكبوتية ولاسيما مواقع التواصل الاجتماعي لإبداء الرّأي وتقديم المقترحات وأيضا للمتابعة والنقد".





وقدّم الباحث بالمدرسة الوطنية للمهندسين، أنس غراب، للتلاميذ المشاركين في أولمبياد العلوم، فحوى الورشة التفاعلية للفنون التي تتضمن مختلف آليات التعاطي مع الفنون الموسيقية والتشكيلية بصفة رقمية من أجل منتوج فني يجمع بين السمعي والبصري بالاعتماد على احدث التكنولوجيات العصرية لابراز القيمة الجمالية للصوت والصورة في مجال الفنون بانواعها. (وات)