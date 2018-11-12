التوقيع على برنامج تنفيذي بين تونس والكويت في المجال الدّيني

تم الاحد بتونس التوقيع على برنامج تنفيذي لتعزيز التعاون بين تونس والكويت في المجال الدّيني حسب ما افادت به وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها.





وسيقوم الجانب الكويتي بمقتضى البرنامج الذي تولى توقيعه كل من السيدين أحمد عظوم، وزير الشؤون الدينية، وفهد العفاسي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي، بتمويل بناء "جامع الزيتون" بالحرايرية والمقر الجديد للمعهد الأعلى للشريعة، الذي سيختص في تكوين الوعاظ والأئمة الخطباء والإطارات الدينية عامة بما يساعدهم على أداء مهمتهم النبيلة على أحسن وجه.





كما ينص البرنامج على تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعهّد المساجد وتكوين الإطارات الدينية والتعاون بخصوص جائزة تونس الدولية للدراسات الإسلامية وجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويد تلاوته ومسابقة تونس الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره من خلال تبادل المقرئين والمحكمين.





وأكد السيد أحمد عظوم في كلمة بالمناسبة على عمق علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات مشيرا إلى ما أن من أهم أهداف التعاون بين الوزارتين تكريس القيم الإسلامية السمحة ومزيد نشرها وتطوير الخطاب الديني وتكوين الإطارات الدينية بما يساهم في الحدّ من التطرف والانغلاق.





ومن جهته أكّد الضيف الكويتي على أن تونس والكويت تتقاربان في وجهات النظر في مختلف القضايا والأفكار وخاصة منها الدّينية مفيدا بأنّ وزارته على أتم الاستعداد لتفعيل بنود البرنامج وذلك بتبادل الخبرات والكفاءات في المجال الديني.