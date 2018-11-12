انطلاق تربص المنتخب التونسي استعدادا للقاء مصر

انطلق مساء الاحد بالملعب الاولمبي بالمنزه تربص المنتخب الوطني التونسي استعدادا لمباراتي مصر لحساب الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة العاشرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية (الكامرون 2019) والمقررة يوم 16 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة 17 بملعب الجيش بالاسكندرية ومباراة المغرب في إطار اللقاء الدولي الودي المبرمج يوم 20 من ذات الشهر بالملعب الاولمبي برادس بداية من الساعة 18 .





وقد التحق بالتربص وفق ما اوردت الجامعة التونسية لكرة القدم عبر موقعها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي إلى حد الآن كل من الحارسين فاروق بن مصطفى ومعز بن شريفية و اللاعبين حمدي النقاز وبسام الصرارفي والفرجاني ساسي وفراس شواط وحمزة المثلوثي ووليد القروي و علي العابدي و غيلان الشعلالي و ايمن بن محمد و بلال السعيداني ومحمد دراغر .





وقد خصصت الحصة التي دامت قرابة السبعين دقيقة لإزالة الإرهاق لبعض اللاعبين الذين شاركوا يومي امس وأمس الأول في مباريات مع نواديهم و لإجراء بعض التمارين الخاصة للبقية .





ومن المنتظر أن يلتحق الليلة ثلاثي النجم الرياضي الساحلي مكرم البديري و محمد امين بن عمر ورامي البدوي ولاعب فريق مونبوليي الياس السخيري لتكتمل المجموعة بوصول البقية يوم غد الاثنين .





وستدور الحصة التدريبية الثانية يوم غد بداية من الساعة الثالثة بالملعب الاولمبي بالمنزه .





وسيتدرب المنتخب التونسي الاثنين 12 و الاربعاء 14 نوفمبر في المنزه دون حضور الجمهور في حين ستكون الحصة التدريبية ليوم الثلاثاء 13 نوفمبر في المنزه ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر مفتوحة امام وسائل الاعلام لمدة 15 دقيقة.





وستشد العناصر الوطنية الرحال الى مدينة الاسكندرية يوم الاربعاء على الساعة الثانية ظهرا .





وسيخوض المنتخب الوطني اول حصة تدريبية له على الاراضي المصرية يوم الخميس بالاسكندرية على الساعة الثالثة بعد الظهر وستكون مفتوحة امام الاعلاميين لمدة 15 دقيقة فقط.





وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عين طاقما تحكيما من جنوب إفريقيا لإدارة مباراة مصر/ تونس ويتكون من حكم الساحة فيكتور غوميز والمساعدين زاخيلي سويلا وجوهانس موشيدي.





ويذكر ان المنتخب التونسي يحتل في اعقاب الجولة الرابعة صدارة المجموعة ب 12 نقطة متقدما على نظيره المصري (9 ن) مقابل نقطة واحدة لكل ايسواتيني (سوازيلاند سابقا) والنيجر.





وسيخوض منتخب نسور قرطاج مباراة الاسكندرية بقيادة المدربين ماهر الكنزاري ومراد العقبي بعد الاقالة المفاجئة للمدرب فوزي البنزرتي الشهر الماضي بعد ايام قليلة من العودة من النيجر حيث حقق المنتخب التونسي الفوز 2-1 وضمن رسميا تاهله الى النهائيات القارية . (وات)