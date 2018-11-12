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عاجل.. "السبكي" يتعاقد مع "حمو بيكا" للمشاركة في بطولة أول فيلم سينمائي للأخير

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:07 ص
عاجل.. السبكي يتعاقد مع حمو بيكا للمشاركة في بطولة أول فيلم سينمائي للأخير
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تعاقد منذ قليل مطرب المهرجانات حمو بيكا، على أول فيلم سينمائي له مع المنتج أحمد السبكي داخل مقر الشركة بالدقي.

وتجرى الاستعدادت لتصوير الفيلم خلال الأسبوعين المقبلين، ومن المنتظر أن يبدأ بيكا خلال هذه الفترة بتصوير أولى مشاهد ظهوره سينمائيًا، وذلك بعد نجاح مهرجانه الشهير "رب الكون ميزنا بميزة"
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