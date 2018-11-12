محمود الخطيب يوضح الخطوات التي سيتخذها لإعادة بناء فريق الكرة بالأهلي

أعرب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن حزنه الكبير على خلفية حالة الحزن والغضب التي يعيشها جمهور النادي الأهلي عقب خسارة نهائي أفريقيا أمام الترجي التونسي الجمعة الماضي, مؤكدا على أن يوم الجمعة الماضي كان من أسوء أيام حياته .

وقال رئيس الأهلي عبر القناة الخاصة بالنادي إنه شعر ببعض الفرحة داخليا عقب مواجهة الذهاب والفوز بنتيجة 3-1 إلا أنه كان يعرف أن هناك لقاء أخر مضيفا " لم أتعود الفرحة قبل أن يكتمل النصر ونقلت هذا للاعبين ، كنت أشعر بقلق شديد قبل المباراة لأنني أحسست بأن الجميع عاشوا الفرحة قبل حدوثها وليس من الصواب أن يشعر اللاعب بأنه فاز قبل أن يلعب ، ففرحتنا ببطولة 1982 جاءت بعدما خضنا مواجهة العودة في كوماسي" .

وشدد الخطيب على أن من يعمل في النادي أو من يرتدي قميص الفريق الأول لابد من أن يتمتع بشخصية البطل، مشيراً الي أنه يتقبل ويقدر غضب وحزن جماهير الفريق بعد النتيجة الصعبة امام الترجي.

وأكد رئيس الأهلي على أن سياسة النادي الأهلي على مر التاريخ عدم التفاعل السريع مع المواقف قبل دراستها ، وأن النادي الأهلي على مدار تاريخه لا يدخل في مهاترات.

وحول ملف نهائي أفريقيا وما دار من أحداث أكد الخطيب على أن التحركات في ملف النهائي كانت سريه خصوصا وأن إعلان المواقف كان سيزيد من حالة الإحتقان الحادثة بين جمهور البلدين مشددا على أن التواصل تم مع أجهزة الدولة للمطالبة بتأمين بعثة النادي الأهلي في تونس ، فسلامة أي فرد من جمهور النادي أهم من أي شئ أخر.

وقال رئيس النادي الأهلي إنه قام بطلب تقارير وافية عن كافة الملفات في قطاع الكرة مؤكدا على أن تلك التقارير التي طلبها عقب هزيمة رادس كان سيطلبها حتى في حالة الفوز باللقب الإفريقي في ظل بعض القصور ولكن إصلاحها في وسط المباريات كان بمثابة الأمر الصعب.

وأضاف الخطيب أن هذه التقارير مهمة حتى يرى الصورة كاملة ومناقشتها مع باقي المسئولين بالنادي قبل إعادة بناء الفريق وإعادة هيكلة قطاع كرة القدم بالنادي وهو أمر في غاية الضرورة حاليا.

وانتقل الكابتن الخطيب للحديث عن القائمة الأفريقية مشددا على أنه لم يكن هناك سبيل لإجراء أي تعديلات عليها بعدما تسلمها جهاز الكرة وهي تضم 26 لاعبا وقام الجهاز الفني الجديد بإضافة 4 لاعبين مشددا على أنه سيتم البدء في بناء الفريق في يناير القادم بالإضافة إلى هيكلة إدارة كرة القدم بما يتناسب مع المرحلة... وقال رئيس النادي إن القائمة الأفريقية سيتم تسليمها مساء الخميس المقبل لكننا سنحرص على ترك أماكن شاغرة بالقائمة انتظارا للصفقات التي سندعم بها الفريق في يناير وأن نوعية الصفقات التي سيبرمها النادي سيتم تحديدها في ضوء التقارير المطلوبة من جهاز الكرة بالإضافة إلى رؤية الجهاز الفني للفريق.