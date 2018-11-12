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تعليق ناري لـ هبة قطب على قضية "ختان الإناث"

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:09 ص
تعليق ناري لـ هبة قطب على قضية ختان الإناث
هبة قطب
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نعيم يوسف
 
أكدت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، إنها ترفض تسمية ختان الإناث بـ"الطهارة"، موضحة أنه لا طهر في ذلك، ولكنه جريمة.

وأضافت "قطب"، في لقاء مع برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه عمرو الليثي، أن هذه الجريمة تؤثر نفسيا بشكل كبير على الأنثى، خصوصا أنها تكون واعية لتفاصيل ما يحدث، مشددة على أن البنت تكره أمهما بسبب ذلك.

وأشارت إلى أن ذلك يؤثر على الفتاة و"كأنه تمت تعريتها أمام الناس كلها"، لافتة إلى أن ذلك مستمر حتى في الأحياء الشعبية في القاهرة.
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