حقيقة خفض أسعار السيارات الأوروبية في يناير المقبل

قال عبدالمنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن أسعار السيارات الأوروبية لن تنخفض في يناير المقبل، بل سيثبت سعرها أو يزيد قليلا.





وأشار القاضي، خلال لقاء خاص مع فضائية "DMC"، مساء الأحد، إلى أن الشركات الأوروبية هى المستفيد الوحيد من قرار الاعفاءات الجمركية، بينما مصنعو السيارات في مصر هم المتضرر الوحيد من القرار.





ولفت إلى أن إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية سيكون على كل أنواع السيارات، منوها بأن الحكومة لم تقدم حوافز للمصنعين في مصر.



