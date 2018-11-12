ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حقيقة خفض أسعار السيارات الأوروبية في يناير المقبل

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:03 ص
حقيقة خفض أسعار السيارات الأوروبية في يناير المقبل
سيارات - ارشيفية
طباعة
 
قال عبدالمنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن أسعار السيارات الأوروبية لن تنخفض في يناير المقبل، بل سيثبت سعرها أو يزيد قليلا.

وأشار القاضي، خلال لقاء خاص مع فضائية "DMC"، مساء الأحد، إلى أن الشركات الأوروبية هى المستفيد الوحيد من قرار الاعفاءات الجمركية، بينما مصنعو السيارات في مصر هم المتضرر الوحيد من القرار.

ولفت إلى أن إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية سيكون على كل أنواع السيارات، منوها بأن الحكومة لم تقدم حوافز للمصنعين في مصر.

المزيد عن: مصر توك شو السيارات الأوروبية اخبار مصر أسعار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
المقاولون العرب
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
النجوم
بيراميدز
-
x
20:00
-
مصر المقاصة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/12/2018 3:30:11 AM