غزل شبين يقرر إيقاف لاعبيه في القسم الثالث (مستند)

قرر مجلس إدارة فريق غزل شبين إيقاف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بسبب انقطاعهم عن التدريبات الجماعية استعداداً للدور الثاني من منافسات دوري القسم الثالث.

وجاء في القرار الصادر عن غزل شبين بأنه لا يوجد تأخر في المستحقات طبقاً للائحة الموسم الحالي.

وكان لاعبو الغزل قد انقطعوا عن التدريبات التي كانت مقررة مطلع الأسبوع الحالي، لعدم حصولهم على المرتبات الشهرية ومكافآت الفوز وبدل الإنتقالات.

وجاء قرار مجلس إدارة الغزل بإيقاف المستحقات بسبب إضراب اللاعبين، وتراجع ترتيب الفريق بالجدول حيث يحتل المركز قبل الأخير عقب ختام الدور الأول الذي لم يشهد سوى انتصاران وخمسة تعادلات وتلقى الفريق ست هزائم.