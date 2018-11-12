٨ معلومات عن نور الدمرداش في ذكرى ميلاده

تحل اليوم الإثنين، الذكرى الثالثة والتسعين على ميلاد المخرج الراحل نور الدمرداش.

وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ٨ معلومات عنه.

١- ولد نور الدمرداش في الثاني عشر من نوفمبر ١٩٢٥، في طنطا.





٢- حصل على بكالوريوس التجارة عام 1955، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1956.





٣- في بداياته، عمل في مسرح زكى طليمات، وقدم العديد من المسرحيات الهامة منها: "عودة الروح"، و"في بيتنا رجل"، و"الناس اللي فوق".





٤- قدم في السينما أكثر من ٤٠ فيلم ما بين تمثيل وإخراج، أشهرها: "صغيرة على الحب"، و"الأيدي الناعمة"، و"شارع الحب".





٥- شارك في مسلسلات كثيرة منها: "رفاعة الطهطاوي"، و"لا يا إبنتي العزيزة"، و"هارب من الأيام".





٧- تزوج من الفنانة الراحلة كريمة مختار، وأنجب منها ٣ أبناء هم الإعلامي معتز الدمرداش، والفنان أحمد الدمرداش، وشريف الدمرداش.





٨- توفي في السابع من فبراير عام 1994 أثناء تصوير مسلسل "السقوط في بئر سبع" إثر أزمة قلبية حادة.



