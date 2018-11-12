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٨ معلومات عن نور الدمرداش في ذكرى ميلاده

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 02:57 ص
٨ معلومات عن نور الدمرداش في ذكرى ميلاده
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شيماء عطية
 

تحل اليوم الإثنين، الذكرى الثالثة والتسعين على ميلاد المخرج الراحل نور الدمرداش.


وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٨ معلومات عنه.


١- ولد نور الدمرداش في الثاني عشر من نوفمبر ١٩٢٥، في طنطا.


٢- حصل على بكالوريوس التجارة عام 1955، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1956.


٣- في بداياته، عمل في مسرح زكى طليمات، وقدم العديد من المسرحيات الهامة منها: "عودة الروح"، و"في بيتنا رجل"، و"الناس اللي فوق".


٤- قدم في السينما أكثر من ٤٠ فيلم ما بين تمثيل وإخراج، أشهرها: "صغيرة على الحب"، و"الأيدي الناعمة"، و"شارع الحب".


٥- شارك في مسلسلات كثيرة منها: "رفاعة الطهطاوي"، و"لا يا إبنتي العزيزة"، و"هارب من الأيام".


٧- تزوج من الفنانة الراحلة كريمة مختار، وأنجب منها ٣ أبناء هم الإعلامي معتز الدمرداش، والفنان أحمد الدمرداش، وشريف الدمرداش.


٨- توفي في السابع من فبراير عام 1994 أثناء تصوير مسلسل "السقوط في بئر سبع" إثر أزمة قلبية حادة.


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