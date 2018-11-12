ختام فعاليات المسابقة العربية للبرمجيات بمدينة شرم الشيخ

اختتمت مساء أمس المسابقة العربية للبرمجيات والتى نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل العربى فى الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري بالمدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 700 شاب وفتاة من الجامعات العربية والافريقية والمؤهلة للمسابقة العالمية بالبرتغال العام القادم.





حضر الختام اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء نيابة عن اللواء خالد فوة محافظ جنوب سيناء الدى رحب فى كلمته بكافة الحضور وابدى سعادته باقامة هذة المسابقة العظيمة والتى تسمى بمعركة العقول على أرض مدينة السلام.





وطالب كافة الوفود أن يكونوا سفراء لنا فى بلادهم عند العودة، كما شارك فى توزيع الدروع والكئوس وسط نخبة من القيادات التنظيمية ومنهم الدكتور يسرى الجمل رئيس لجنة القيادة بالمسابقة والدكتور بيل باوتشر الرئيس التنفيذي للمسابقة عالميًا والدكتور أسامة إسماعيل رئيس المسابقة بالوطن العربى وأفريقيا.



