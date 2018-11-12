حظك اليوم برج الثور الإثنين 12 نوفمبر 2018

تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الثور - من 21 أبریل الی 21 مايو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".

برج الثور:

أنت لست في حالة مزاجية جيدة اليوم بحيث تكون متفتحًا مع الآخرين، وربما كان عليك أن تقبل بعض النكسات في الوقت الماضي وهذا أثر على ثقتك بمن حولك. خذ الوقت الذي تحتاجه للوصول إلى حل لهذا الموقف. بعض القيود مطلوبة أيضًا فيما يخص صحتك. يحتاج جسمك إلى الراحة بشدة، وبدلاً من ممارسة الجري، اذهب في جولة مشي صغيرة.