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خاص.. المقاصة يغازل "دونجا" للعودة للفريق الفيومي

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 02:35 ص
خاص.. المقاصة يغازل دونجا للعودة للفريق الفيومي
دونجا
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أحمد شاكر
 

أكد مصدر مسؤول داخل فريق مصر المقاصة أن هناك باب مفاوضات تم فتحه مع لاعب الفريق الأسبق ولاعب الزمالك الحالي محمود عبد العاطي دونجا من أجل عودته للفريق الفيومي يناير المقبل.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن مسئولي مصر المقاصة دخلوا في مفاوضات سرية مع محمود دونجا، لجس نبضه وإقناعه بالعودة لصفوف الفريق الفيومى من جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

 

ورفض دونجا إبداء الرأى النهائي في مسألة العودة لفريقه السابق حتى يحسم موقفه مع الزمالك، سواء بالبقاء أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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