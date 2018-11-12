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رمضان صبحي يتحدث عن محمد صلاح: تألقه يعطيني حافزا للظهور بشكل مميز

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 01:19 ص
رمضان صبحي يتحدث عن محمد صلاح: تألقه يعطيني حافزا للظهور بشكل مميز
محمد صلاح
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كشف النجم الدولي المصري رمضان صبحي، أنه يتواصل مع مواطنه محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول الإنجليزي، وأنه يتشاور معه في بعض الأمور.

 

وقال رمضان خلال حوار تلفزيوني مع الإعلامي أحمد شوبير، على فضائية "أون سبورت": "تألق صلاح مع ليفربول يعطيني وزملائي حافز للظهور بشكل جيد".

 

وأضاف: "تجربتي في الاحتراف قصيرة مقارنة بـ محمد صلاح".

 

وواصل نجم الأهلي وستوك سيتي السابق: "سعيد ومقتنع بخطواتي الأولى في الدوري الإنجليزي".

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