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مليونيرة تعرض 60 ألف جنيه لمن يواعدها (صور)

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 01:15 ص
مليونيرة تعرض 60 ألف جنيه لمن يواعدها (صور)
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عرضت المليونيرة جين بارك أصغر مليونيرة بريطانية عن تقديمها 60 ألف جنيه إسترليني لمن يواعدها، موضحة أن النقود لا يمكنها أن تشتري الحب.

بارك، عرضت هذا المبلغ الضخم، بعد دخولها في سلسلة من العلاقات الفاشلة، وأطلقت موقعا إلكترونيا حتى يمكن للرجال تقديم طلبات المواعدة عليه.

وقال مصدر على علاقة بجين لصحيفة "ميرور" البريطانية، إنه سيتم تصوير مقابلاتها مع الرجال لتسجيلها كفيلم وثائقي، سيتم عرضه العام المقبل، موضحا أنها سيدة مثيرة ولديها الكثير لتعطيه، ولكنها وجدت نفسها فجأة وحيدة منذ أن حصلت على مليون دولار بعد فوزها بجائزة "يورو مليون"، لتكون أصغر ثرية ببريطانيا.

وأضاف أنها باتت تشعر بعدم الأمان والخوف من الأشخاص، وأنها تريد دفع المبلغ لشخص تشعر معه بالاطمئنان.

وظهرت بارك العام الماضي على التليفزيون وتحدثت عن الوحدة التي باتت تشعر بها بعد أن أصبحت غنية، وتكافح لتجد شخصا يشاركها حياتها، وأنها لم تعد محظوظة في الحب.

والأسبوع الماضي، أعلنت جين أنها أنهت علاقتها مع صديقها لاعب الكرة جوردان بيجوت، لتعلن بعدها عن فشلها في الحب وعدم القدرة على الثقة في أي شخص.
مليونيرة تعرض 60 ألف جنيه لمن يواعدها (صور)
مليونيرة تعرض 60 ألف جنيه لمن يواعدها (صور)
مليونيرة تعرض 60 ألف جنيه لمن يواعدها (صور)
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