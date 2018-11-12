أحمد مجاهد: مواجهة الإرهاب بالسلاح دليل على عجز الثقافة



قال الدكتور أحمد مجاهد، الرئيس السابق للهيئة العامة للكتاب، إن مواجهة الإرهاب بالسلاح بدلًا من الفكر، يُعني أن الثقافة عجزت عن المواجهة.



وأوضح خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن هناك كتلة حرجة من المصريين تقع بين معسكري الفكر والإرهاب، مشيرًا إلى أن دور الأجهزة المعنية بالثقافة العمل على جذب هذه الكتلة الحرجة لمعسكر الفكر والتي قد تصل لـ 75 % من المصريين.

