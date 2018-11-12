عمرو حسن: الزيادة السكانية في مصر سنويًا تعادل سكان دول مجاورة



وأضاف "حسن"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه وائل الإبراشي، على قناة ON E الفضائية: "مصر بتولد كل سنة دولة.. ومفيش دولة في العالم بتولد دولة".



وأشار إلى أن مصر تزيد سنويا ما يعادل نصف الزيادة السكانية في أوروبا كلها، لافتا إلى أن المشكلة في مصر ليست العدد، ولكن معدل الزيادة السنوية، وهذا المعدل في مصر 5 أضعاف الدول المتقدمة، وهذا يعني أن الحكومة مطالبة بمستشفيات ومدارس وفرص عمل.

قال الدكتور عمرو حسن، عضو المجلس القومي للسكان، إن هناك مولود في مصر كل 15 ثانية، ومصر تزيد سنويا بأكثر من 2 مليون شخص، أي ما يعادل عدد سكان دول أخرى مجاورة.