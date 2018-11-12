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مدرب الأهلي: هناك مفاوضات مع مسئولين لضم صفقات من العيار الثقيل

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 01:00 ص
مدرب الأهلي: هناك مفاوضات مع مسئولين لضم صفقات من العيار الثقيل
الاهلي والترجي
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علي نبوي
 

قال محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن النادي مر بظروف صعبة قبل ذلك وله نجاحات كبيرة وبطولات كثيرة.

 

وأضاف يوسف في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي مر بظروف صعبة جدا وله نجاحات كبيرة، ويعود أقوى مما كان عليه".

 

وتابع: "سنعمل خلال الفنرة المقبلة على دراسة الموضوع بشكل هادئ، وسنحدد الخطوات المقبلة، لأن الفريق لديه بطولات ينافس عليها".

 

وواصل: "هناك دروس تعلمنا منها، وسنعمل على تصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها".

 

وأردف: "هدفنا كان تصحيح المسار مع أول تولي المهمة لكارتيرون في دوري الأبطال، والفريق نجح في الظهور بشكل جيد وتأهل للمباراة النهائية".

 

وواصل: "سيتم تدعيم صفوف الفريق بلاعبين في يناير المقبل، وهناك دراسة ومفاوضات فتحت مع مسئولين لنضم صفقات، وبعد الحصول على التوقيع سنعلن عن ذلك".

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