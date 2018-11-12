هبة قطب: لا يوجد ما يسمى بغشاء البكارة (فيديو)

قالت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية، إنها تزوجت عن حب، وعلمت بناتها الثقافة الجنسية، لافتة إلى أنها لديها 3 فتيات، وأنهن كانوا في مدارس اتجاههم علماني وتفتح الموضوعات الجنسية في المرحلة الابتدائية، ثم انتقلوا إلى كندا.



وتابعت "قطب"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء الأحد: "ربيت بناتي إن مافيش حاجة محظورة في الكلام، وبناتي مش بيفوتوا فرض في الصلاة".



وأكدت أنه لا يوجد ما يسمى بغشاء العذرية، موضحة أنه يوجد ما يسمى بالرجل البكر والمرأة البكر؛ وهو الرجل المحتفظ بعفته والمرأة المحتفظة بعفتها، لافتة إلى أن غشاء البكارة هو لفظ أطلقه الناس ولكنه بقايا التحام جزء بجزء، وليس ثابتًا عند كل الفتيات، ووجوده ليس ضروريًا.

