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حقيقة تعرض البلاد لسيول نهاية الأسبوع الجاري

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 01:03 ص
حقيقة تعرض البلاد لسيول نهاية الأسبوع الجاري
طقس - ارشيفية
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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا سنشهد انخفاض في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع الحالي لتصل درجة الحرارة العظمي على القاهرة لنحو 23 درجة، والصغرى 16 درجة. 

وكشف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، حقيقة تعرض البلاد لسيول نهاية الأسبوع الجاري، قائلًا: "مفيش سيول ولاحاجة، وإنما مجرد سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، خفيفة لمتوسطة على القاهرة، خفيفة على شمال الصعيد، لكنها لن تصل لحد السيول". 

وأوضح، أنه من الممكن لجميع المصريين ارتداء الملابس الشتوية خلال أسبوع من الآن.

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