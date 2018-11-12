فاروق فلوكس لـ"الفجر الفني": "علمت بزواج نجلي أحمد قبل عقد القران بساعات.. والجيل الجديد يرفض العمل معي

قال الفنان أحمد فلوكس، إن مهرجان الموسيقى العربية يمثل قيمة كبيرة بمصر، مشيرًا إلى الكثيرين لا يعلمون مدى أهمية الموسيقى، ولا يقدرون فن الأوبرا، سوى شريحة صغيرة بالمجتمع.





وأكد "فلوكس"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، على أنه علم بزواج نجله أحمد من الفنانة هنا شيحة، من خلال اتصال هاتفي، قبل عقد القران بساعات، موضحًا أن نجله لم يفعل شيئًا مخلًا أو مُحرمًا، فهو تزوج على سنة الله ورسوله بعد علاقة حب قوية.





وتطرق الفنان في الحديث، عن سبب اختفاءه لمدة عامين متواصلين عن الساحة الفنية، مشيرًا إلى انه لم تعرض عليه أعمال طيلة هذا الفترة، مؤكد أن الجيل الجديد يرفض العمل مع الفنانين القدامى.



