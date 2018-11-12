ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

فاروق فلوكس لـ"الفجر الفني": "علمت بزواج نجلي أحمد قبل عقد القران بساعات.. والجيل الجديد يرفض العمل معي

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 01:00 ص
فاروق فلوكس لـالفجر الفني: علمت بزواج نجلي أحمد قبل عقد القران بساعات.. والجيل الجديد يرفض العمل معي
طباعة
سعد نبيل
 

قال الفنان أحمد فلوكس، إن مهرجان الموسيقى العربية يمثل قيمة كبيرة بمصر، مشيرًا إلى الكثيرين لا يعلمون مدى أهمية الموسيقى، ولا يقدرون فن الأوبرا، سوى شريحة صغيرة بالمجتمع.

وأكد "فلوكس"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، على أنه علم بزواج نجله أحمد من الفنانة هنا شيحة، من خلال اتصال هاتفي، قبل عقد القران بساعات، موضحًا أن نجله لم يفعل شيئًا مخلًا أو مُحرمًا، فهو تزوج على سنة الله ورسوله بعد علاقة حب قوية.

وتطرق الفنان في الحديث، عن سبب اختفاءه لمدة عامين متواصلين عن الساحة الفنية، مشيرًا إلى انه لم تعرض عليه أعمال طيلة هذا الفترة، مؤكد أن الجيل الجديد يرفض العمل مع الفنانين القدامى.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلاتْ مزيكا فن فاروق فلوكس سينما دراما الفجر الفني الفجر احمد فلوكس أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
المقاولون العرب
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
النجوم
بيراميدز
-
x
20:00
-
مصر المقاصة
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/12/2018 1:50:01 AM