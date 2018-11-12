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رمضان صبحي: التفكير في ترك الأهلي كان مستحيلا بالنسبة لي

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:51 ص
رمضان صبحي: التفكير في ترك الأهلي كان مستحيلا بالنسبة لي
رمضان صبحي
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عمر عبد العزيز
 

أكد النجم الدولي المصري رمضان صبحي، لاعب فريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي، أن أكبر طموحه كان اللعب للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي.

 

وقال صبحي خلال حور تلفزيوني مع الإعلامي أحمد شوبير، على فضائية "أون سبورت": "التفكير في ترك الأهلي كان مستحيلا بالنسبة لي".

 

وأضاف: "الأهلي يمثل حالة خاصة وعشق كبير لي.. قضيت 10 سنوات كاملة في الأهلي".

 

واستطرد: "أحرص على متابعة كل مباريات الأهلي بعد احترافي بإنجلترا".

 

المزيد عن: رياضة رمضان صبحي الاهلي اخبار الرياضة
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