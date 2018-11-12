طارق شوقي يكشف حقيقة إلغاء مجانية التعليم (فيديو)

أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن تصريحاته عن مجانية التعليم ومقارنتها بحفل عمرو دياب كان حديثًا داخليًا بينه وبين النواب في غرفة مغلقة في إطار موضوع أكبر.



وأكد "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأحد، أنه لا يوجد ما يسمى بإلغاء مجانية التعليم، وغير وارد ولا يقال، متابعًا: "ماحدش قال نلغي مجانية التعليم، إحنا كنا بنرد على الواقع".



وأضاف أن الدولة تنفق أكثر من 90 مليار جنيه، والأهالي يدفعون 120 مليار جنيه على التعليم، لافتًا أن هذه التصريحات كانت خاصة بالتفكير في إدارة هذه الأموال لتعليم أكثر كفاءة.

