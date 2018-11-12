اليوم.. 'الصحفيين' تُرسل كشوف إضافة المواليد لوزارة التموين
الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:55 صميسون أبو الحسن
قال الزميل حماد الرمحي المشرف على غرفة عمليات إضافة المواليد بنقابة الصحفيين، إن اليوم الإثنين آخر موعد لاستكمال الأوراق اللازمة لإضافة المواليد للزملاء الصحفيين.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه سيتقدم بالكشوف النهائية لوزير التموين، صباح اليوم، لاعتمادها وإعلان النتيجة النهائية.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه سيتقدم بالكشوف النهائية لوزير التموين، صباح اليوم، لاعتمادها وإعلان النتيجة النهائية.
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