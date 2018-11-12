"الوزراء" يوجه تحذير شديد اللهجة للمحتكرين: "مفيش حد فوق القانون"



وأضاف "سعد"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن اللجنة ستقوم بالتنبيه بوجود عجز ما في محصول معين، قبل الوصول للأزمة، فتقوم الدولة باستيراد الكميات الناقصة.



وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه بالنسبة لجهاز حماية المنافسة، فهو له كل الصلاحيات التي تمكنه من أداء دوره، وله صلاحية الضبطيات القضائية مثل الشرطة، ورئيس الوزراء كان حريصا اليوم على إبداء دعمه للجهاز، مشددًا على عدم وجود ممارسات احتكارية للسلع، ولا أحد فوق القانون، مهما كان المنصب، سيتم التعامل بالقانون ولا حماية مع المحتكرين.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم إنشاء اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي، اليوم، مشددا على ضرورة أن يكون لدينا خريطة زراعية في مصر، ومن خلالها نستطيع معرفة ما إذا كنا سنواجه أزمة في محصول معين أم لا.