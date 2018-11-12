شاهد.. كيف احتفل جوجل بذكرى ميلاد الراحلة هند رستم (صورة)
الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:47 صالفجر الفني
يحتفل محرك البحث الأشهر في العالم "جوجل" بميلاد مارلين مونرو الشرق الراحلة هند رستم، من خلال صورة بورترية تحوي في خلفيتها عددًا من المشاهد التي قدمتها الراحلة في عدد من أفلامها.
هند رستم، ممثلة مصرية قدمت العديد من الأعمال السينمائية، وتعد من أهم الممثلات في العصر الذهبي للسينما المصرية.
لقبت من قبل النقاد "ملكة الإغراء" و"مارلين مونرو الشرق".
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