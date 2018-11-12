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وزير التعليم عن المدرسة الوهمية: "الأهالي دفعوا فلوسهم لنصاب"

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:21 ص
وزير التعليم عن المدرسة الوهمية: الأهالي دفعوا فلوسهم لنصاب
وزير التعليم
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هدى عبدالرازق
 
عقب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على أزمة إلتحاق عدد من الطلاب بمدرسة غير مرخصة، والمعروفة إعلاميًا بأزمة "مدرسة الوزير الوهمية".

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إلى أن سبب الأزمة هو أن الأهالي تعرضوا للنصب من مركز غير مرخص، وأدخلوا أولادهم مدرسة إعدادية على أنها ثانوي.

وأضاف "شوقي": "الأهالي دفعوا فلوسهم لنصاب"، معتبرًا أن تلك القضية للضغط على الوزارة لترخيص المدرسة.
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