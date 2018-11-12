مناشدة عاجلة لوزيرة الهجرة بشأن فيديو المصرية المعتدى عليها بالكويت

علقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، على واقعة الاعتداء على مواطنة مصرية بالكويت على يد 5 سيدات، قائلة: "نثق في القضاء الكويتي وعدالته، والكويت دولة شقيقة وترعى المصريين على أرضها".



وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأحد، أنها تطرقت إلى هذه القضية مع مجلس النواب، لافتة إلى أنها حوادث فردية وتحدث في كافة دول العالم.



وطالبت المصريين بعدم تداول الفيديو الذي تستغيث فيه الفتاة؛ لأنهم بدأوا الإجراءات القانونية، مؤكدة أن تداول الفيديو يضر المواطنة ويضر العلاقة المصرية الكويتية ويضر الجميع.

