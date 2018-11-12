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عاجل.. مسئول بالكاف يفجر مفاجأة مدوية عن مباراة الأهلي والترجي برادس

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:30 ص
عاجل.. مسئول بالكاف يفجر مفاجأة مدوية عن مباراة الأهلي والترجي برادس
الاهلي والترجي
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كشف عبد المنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ونجم النادي الأهلي الأسبق عن مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بمباراة نهائي إفريقيا والتى جمعت بين فريقي الأهلي والترجي التونسي.

 

وقال شطة في مداخلة هاتفية له ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC"، : "تقابلت اليوم مع أحد المسؤولين بالنادي الأهلي وأكد لى خلال حديثنا أن جماهير الترجي حملت الآلات الحادة والسلاح الأبيض وبعض الأعيرة النارية داخل مدرجات ستاد رادس لترهيبهم".

 

وأضاف نجم الأهلي الأسبق: "الأهلي تعرض لمضايقات كبيرة في تونس تسببت في ضياع حلم ملايين من الاهلاوية على مستوى العالم.. والأمن التونسي لم يتدخل لإنقاذ مسؤولي المارد الأحمر".

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