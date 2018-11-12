رمضان صبحي يكشف حقيقة عودته للأهلي

كشف رمضان صبحي لاعب هيديرسفيلد تاون الإنجليزي حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا عن رغبة النادي الأهلي في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية :"الأهلي لما يفتح باب التفاوض معي من الأساس، وأنا مرتبط بعقد مع هيديرسفيلد تاون".

وأضاف: "أنا إبن النادي الأهلي، وتحت أمره في أي وقت، لكن أنا مرتبط بتعاقد مع الفريق الإنجليزي، وأرغب في الظهور بشكل مميز في الفترة المقبلة".

وتابع: "أنا ملتزم بتعاقد مع النادي الإنجليزي، وأتمرن بقوة للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة".