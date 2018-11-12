من هي هند رستم التي يحتفل بميلادها محرك البحث جوجل ؟





يحتفل محرك البحث الأشهر في العالم "جوجل" بميلاد مارلين مونرو الشرق الراحلة هند رستم.





هند رستم، ممثلة مصرية قدمت العديد من الأعمال السينمائية، وتعد من أهم الممثلات في العصر الذهبي للسينما المصرية.





لقبت من قبل النقاد "ملكة الإغراء" و"مارلين مونرو الشرق".



