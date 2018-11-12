من هي هند رستم التي يحتفل بميلادها محرك البحث جوجل ؟
الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:18 صالفجر الفني
يحتفل محرك البحث الأشهر في العالم "جوجل" بميلاد مارلين مونرو الشرق الراحلة هند رستم.
هند رستم، ممثلة مصرية قدمت العديد من الأعمال السينمائية، وتعد من أهم الممثلات في العصر الذهبي للسينما المصرية.
لقبت من قبل النقاد "ملكة الإغراء" و"مارلين مونرو الشرق".
عن حياتها
ولدت في حي محرم بك بالإسكندرية شمال مصر وكان والدها ضابط في الشرطة، وهي من أصول شركسية و
قدمت الفنانة الراحلة هند رستم أكثر من 74 فيلمًا سينمائيًا طوال مشوارها الفني.
وكان أول ظهور فني لها عام 1947، وفي عام 1949 ظهرت في أغنية "اتمخطرى يا خيل" لمدة دقيقتين كـ"كومبارس" تركب حصانًا خلف ليلى مراد في فيلم غزل البنات مع نجيب الريحاني وليلى مراد ويوسف وهبي، ثم توالت بعد ذلك الأدوار الصغيرة حتى التقت بالمخرج حسن رضا الذي تزوجها لاحقا، وبدأت رحلة النجومية في السينما.
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